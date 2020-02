Coronavirus, contagiato in Lombardia un 38enne italiano. E’ gravissimo

Primo contagio di coronavirus in Lombardia. Si tratta di un uomo di 38 anni che versa in gravissime condizioni: sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno i cui accessi al pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono stati interrotti. Tutte le persone che sono state a contatto con il paziente sono invece in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie.

Al momento l’uomo è in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, e le sue condizioni sono ritenute molto gravi. Si sta cercando intanto di ricostruire come abbia contratto il virus: il 38enne sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina a fine gennaio. A comunicare la notizia del contagio è stato l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera.

In Cina, intanto, l’ultimo bilancio ufficiale è di 2.247 morti. Serviranno ancora almeno due mesi prima dei primi test clinici per un vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il vice ministro della Scienza e della Tecnologia cinese, Xu Nanping, citato dal tabloid Global Times, che ha previsto fine aprile come prima data probabile per l’avvio dei test clinici.