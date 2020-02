Coronavirus. Direttore 118: “Al momento nella nostra regione non esiste. Tutti esiti negativi”

Arrivano rassicurazioni e dati importanti dal direttore dell’area centrale del 118 e referente vicario della maxi-emergenza della sanità regionale, Antonio Talesa, sulla diffusione del Coronavirus sul territorio calabrese. L’allarmismo e la “psicosi” che ha coinvolto anche la popolazione calabrese al momento sarebbero insensati e Talesa precisa: “Numeri ed esami alla mano al momento nella nostra regione il coronavirus non esiste”. “Allo stato attuale tutti i casi sospetti di coronavirus sono risultati negativi”. Aggiunge il direttore del 118 chiarendo la posizione di una decina di pazienti messi sotto osservazione e sottoposti ad esami approfonditi. “Tutti i casi sospetti – spiega Talesa – opportunamente esaminati si sono rivelati delle forme influenzali”. Il direttore del 118 dell’area di Catanzaro-Crotone-Vibo, nonostante i risultati, chiarisce comunque che “La situazione non è da sottovalutare ma abbiamo predisposto una serie di provvedimenti finalizzati ad evitare la diffusione dell’epidemia e lo spegnimento di eventuali focolai. Basta con questo terrorismo psicologico scatenato sui social a favore di un virus che non merita tutta questa dignità mediatica”. “La Regione ha messo in campo le migliori professionalità, mezzi, risorse e attrezzature finalizzate a fronteggiare eventuali infezioni. Pur contagiosa, si tratta di un’infezione i cui indici di mortalità sono inferiori alle forme di influenza annualmente ricorrenti”. Ribadisce Talesa confermando che l’attenzione degli organi istituzionali è altissima.

