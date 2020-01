Coronavirus: è emergenza sanitaria. Conte nomina un Commissario

Il bilancio dell’epidemia è salito a 213 morti in Cina, mentre i nuovi casi registrati sono 1.982, con un totale di 9.692 infezioni confermate. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese, 42 delle 43 nuove vittime sono state registrate nella provincia di Hubei, da dove è iniziato il contagio. La crescita di decessi e infezioni si dimostra stabile. Sono invece 18 i casi finora individuati in Europa, di cui due in Italia.

Il governo ha approvato la designazione del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, come Commissario delegato a gestire l’emergenza. Lo ha annunciato lo stesso premier Giuseppe Conte, sottolineando che “la situazione è sotto controllo”. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: “L’Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la soglia più elevata in Europa e siamo fiduciosi che proseguirà”.

Poteri del Commissario. Si apprende che il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, potrà requisire hotel o strutture ricettive in caso ci fosse la necessità di alloggiare cittadini di nazionalità cinese attualmente in Italia. E’ una delle ipotesi del piano che verrà messo a punto nelle prossime ore per prevenire ogni possibile rischio. L’ordinanza di Protezione Civile non sarà pronta prima di sabato.

Washington. E secondo il direttore per le malattie infettive dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti, con il coronavirus “siamo di fronte ad una minaccia per la salute pubblica senza precedenti”. Ecco perchè il governo americano ha deciso di far scattare la quarantena obbligatoria per gli americani evacuati mercoledì da Wuhan.

Bruxelles. E in seguito all’epidemia di coronavirus, è stato attivato il meccanismo di coordinamento per le crisi del Consiglio Ue per facilitare lo scambio di informazioni e rafforzare la cooperazione a livello politico tra gli Stati membri. Intanto Facebook scende in campo contro le fake news sul virus proveniente dalla Cina e si impegna a sostenere le campagne di informazione corrette da parte delle autorità sanitarie globali.