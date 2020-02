Coronavirus, guarita la coppia di cinesi. Sei minori positivi in Lombardia

Sale a 374 il numero delle persone contagiate in 23 province di dieci regioni italiane mentre in Emilia c’è il primo decesso ma era un 70enne di uno dei comuni della zona rossa lombarda. A Firenze ci sono altri due casi sospetti positivi di coronavirus: sono entrambi in attesa della validazione dell’Iss che ancora manca per i primi due registrati nella regione ovvero l’imprenditore fiorentino di 63 anni ricoverato a Firenze e l’informatico di 49 anni, di Pistoia, che si trova all’ospedale. Lo rende noto la Regione Toscana. Uno dei due nuovi casi è un vicino del 63enne. Intanto in Liguria “i casi positivi sono cresciuti di 4 unità” e “provengono tutti dall’albergo di Alassio” in isolamento.

Ma ci sono anche delle buone notizie. Nessuno dei compagni di classe al momento risulta contagiato: è questo l’esito degli accertamenti clinici effettuati sulla classe della scuola di Soresina (Cremona), frequentata dal minore risultato positivo nei giorni scorsi al test del coronavirus insieme ai genitori, che si erano sentiti male in vacanza in Trentino. Nella provincia di Cremona, i contagiati sono 57. Sono sei i minori risultati positivi in Lombardia. Si tratta comunque di contagi lievi.

E può tirare un sospiro di sollievo anche la coppia di cinesi, ricoverati per primi allo Spallanzani di Roma. I due sono infatti guariti. Intanto si è conclusa bene “la brutta avventura” che ha coinvolto una famiglia di Pavia, composta dal marito, dalla moglie e dalle due figlie di 13 e 17 anni, tutti inizialmente positivi al test. “Un errore in laboratorio” dunque solo un grande spavento. Infine l’italiana deceduta in Austria non sarebbe risultata positiva al Covid19. Tutti i test effettuati dalle autorità sanitarie austriache sarebbero risultati negativi.