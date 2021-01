Coronavirus in Calabria: calo dei nuovi casi (270) ma meno tamponi, 5 morti

Cala il numero dei novi positivi rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore (270, ieri erano 409), a fronte però di un minore numero di tamponi eseguiti(1.518). Cinque i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 519. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 444.139 soggetti per un totale 464.378 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 27.204, quelle negative 416.935. I ricoveri in area medica sono aumentati di 17 unità (273) e c’è un ricoverato in meno mentre in terapia intensiva (24). I guariti sono 248 (17.046) con 9.629 casi attivi e 17.575 casi chiusi. Sono i dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I nuovi contagi sono così suddivisi: Cosenza 7, Catanzaro 10, Crotone 46, Vibo Valentia 65, Reggio Calabria 142. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi

sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 3.820 (67 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 10 in reparto al

presidio di Acri; 3 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.718 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.086 (3.866 guariti, 220 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.905 (33 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 21 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1.839 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.033 (1.952 guariti, 81 deceduti); Crotone: Casi attivi 416 (20 in reparto; 396 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.991 (1.952 guariti, 39 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 1.064 (15 ricoverati, 1.049 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.272 (1.240 guariti, 32 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.331 (82 in reparto; 6 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.237 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.927 (7.780 guariti, 147 deceduti). – Altra Regione o stato Estero: Casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 266 (266 guariti). Dall’ultima

rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 94.