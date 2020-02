Coronavirus, più di 900 vittime. Nuovi contagi sulla Diamond Princess

Non si arresta l’epidemia da coronavirus: il numero dei morti sale a 908 mentre i casi di contagio hanno superato quota 40.000. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunque stimato che il numero di casi di contagio rilevati quotidianamente in Cina si sta stabilizzando, anche se è troppo presto per concludere che l’epidemia ha superato il suo picco: “Stiamo registrando un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il numero di casi segnalati non è aumentato. Questa è una buona notizia” ha dichiarato il responsabile del programma di emergenza sanitaria dell’Oms, Michael Ryan.

Sessanta nuovi casi di contagio sono stati però riscontrati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama, in Giappone. E’ quanto hanno reso noto fonti del governo nipponico, senza precisare la nazionalità dei nuovi contagiati. In totale il numero delle persone contagiate è salito a 130. A bordo della Diamond ci sono ancora quasi 3.700 persone di diversa nazionalità, fra cui 35 italiani.

E a proposito di connazionali è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo proveniente dalla base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire, con a bordo il piccolo gruppo di 8 italiani provenienti da Wuhan, la regione focolaio del coronavirus. Dopo i primi controlli, il gruppo è stato trasferito in pullman a Roma, all’ospedale militare del Celio, dove dovrà trascorrere il programmato periodo di quarantena.