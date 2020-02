Coronavirus ribattezzato COVID-19: per l’Oms una minaccia peggiore del terrorismo

Sono 1.115 i morti per l’infezione da coronavirus (ribattezzato COVID-19 dalla World Health Organization), mentre le persone contagiate con certezza sono 45.188, di cui 44.670 nella sola Cina continentale dove a preoccupare è soprattutto la carenza di forniture mediche.

Sulla nave in quarantena in Giappone è salito a 174 il numero dei contagi. Il governo di Tokyo ha annunciato che a partire da domani anche i viaggiatori provenienti dalla provincia orientale dello Zhejiang non saranno autorizzati a entrare nel Paese del Sol Levante per tentare di contenere l’epidemia.

Per l’Oms, il coronavirus è il nemico numero uno dell’umanità, una minaccia peggiore del terrorismo.

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “non ci sono elementi per sospendere l’accordo di Schengen” sulla libera circolazione di persone e merci in Europa, ma si valutano nuovi controlli, anche nelle stazioni ferroviarie.

Intanto dopo la drastica riduzione dei voli da e per la Cina, la Civil Aviation Administration of China ha sollecitato la comunità internazionale a seguire le raccomandazioni degli organismi multilaterali e “a considerare con grande attenzione l’adozione” di eventuali misure restrittive. Attualmente sono 710 i voli internazionali che sono attualmente operativi tra la Cina e 46 Paesi e regioni.

E l’epidemia sta avendo pesanti conseguenze anche sull’economia. La General Motors annuncia per la prossima settimana la sospensione provvisoria delle attività per la carenza di componenti dalla Cina, mentre Toyota, Honda e Nissan ritarderanno il riavvio della produzione almeno fino al prossimo lunedì.

Secondo l’agenzia di rating S&P “La velocità e la diffusione del nuovo coronavirus negli ultimi due mesi rappresentano un rischio per l’economia globale e il credito” e il rallentamento della Cina, le cui previsioni sul Pil sono state ridotte dal 5,7 al 5%, impatterà per lo 0,3% sul prodotto interno lordo globale nel 2020.