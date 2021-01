Coronavirus ultime notizie 24 gennaio, Arcuri: “A marzo 15 milioni di dosi di vaccino covid”. Lombardia e Sardegna da oggi in zona arancione

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 24 gennaio 2021. Ieri 13.331 contagi e 488 morti per Covid. Da oggi Lombardia e Sardegna passano in zona arancione, restano in zona rossa solo Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Sui vaccini covid è allarme sui ritardi nella consegna ma è scontro tra Governo e regioni sulla redistribuzione delle dosi disponibili. “Gravi violazioni contratti da parte di Pfizer e AstraZeneca, ricorreremo” dice il Premier Conte. Arcuri: “Se Pfizer, Moderna e Astrazeneca manterranno gli impegni a fine marzo ci saranno “15 milioni di dosi”. Prosegue però campagna vaccinale: i cittadini vaccinati sono oltre 1,3 milioni, per la precisione 1.343.880. Intanto da lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni. Nel mondo quasi 99 milioni di contagiati e oltre 2,1 milioni di vittime per il Coronavirus: in Germania altri 12.257 casi e 349morti in 24 ore. Impennata di contagi in Francia con 23.924 casi.