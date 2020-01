CORTE DI CASSAZIONE Assoluzione definitiva per il sidernese Cosimo Commisso

Lente Locale

R. & P.

Per gli

inquirenti era “il boss dei due mondi”, il capo della potente

famiglia di ’Ndrangheta “Commisso” di Siderno, ai vertici

della cupola calabrese con propaggini in Canada. L’altro ieri, però, la Corte di Cassazione dopo 27

anni dall’arresto, dei quali 26 trascorsi in carcere, ha definitivamente

assolto con la formula “per non aver commesso il fatto” Cosimo

Commisso, classe 1950, per gli inquirenti appartenente alla famiglia di Siderno

intesa “quagghia”, accusato e condannato all’ergastolo nel

1998 quale asserito mandante di 5 omicidi e 3 tentati omicidi commessi tra il

maggio del 1989 e il luglio del 1991, nell’ambito della “Faida di

Siderno”.

Lo riporta

questa mattina il quotidiano “Gazzetta del Sud” in un articolo di

Rocco Muscari che ricostruisce l’intera vicenda giudiziaria del

70enne Commisso, dalla condanna all’ergastolo, quale mandante di otto

fatti delittuosi perché ritenuto “persona collocata in posizione

verticistica della gerarchia mafiosa del clan”, alla revisione del

processo attraverso gli avvocati Sandro Furfaro e Francesco Commisso, con la

definitiva assoluzione.

I Giudici

della V sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato

dalla Procura Generale di Napoli avverso la sentenza di assoluzione emessa nel

gennaio dello scorso anno dalla Corte di Appello Partenopea che ha accolto la

revisione del processo a carico di Commisso, mandato assolto con formula piena.

La storia

giudiziaria della “Faida di Siderno” deve essere, in pratica,

riscritta.

Cosimo

Commisso al momento si trova detenuto perché attinto da una nuova misura

custodiale nell’ambito dell’inchiesta “Core Business”.

Ad accusarlo è, in particolare, un collaboratore di giustizia che ha riferito

come il 70enne Commisso avrebbe mantenuto “la mano del comando”

anche in carcere: «Il suo obiettivo principale e di cui parlava sempre –

ha raccontato tra l’altro il collaboratore – era quello di ottenere

la revisione del suo processo».

