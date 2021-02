Cosa cambia da oggi lunedì 1 febbraio con la zona gialla in Lombardia: le nuove regole

Torna la zona gialla in Lombardia e con essa le regole subiscono un nuovo mutamento. Gli spostamenti saranno liberi dalle 5 alle 22 all’interno dei confini regionali, mentre resteranno vietati quelli in direzione di altre regioni anche se dello stesso colore. Riaprono bar e ristoranti che potranno accogliere i clienti fino alle 18. Ecco come cambiano le regole a partire da oggi, lunedì 1 febbraio, in Lombardia con l’istituzione della zona gialla.