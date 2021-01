Cosa chiederanno i partiti durante il primo giro di consultazioni al Quirinale

Giovedì e venerdì i gruppi parlamentari saliranno al Colle per le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma cosa diranno tutti i partiti e gli esponenti di Camera e Senato al capo dello Stato? Andiamo a vedere quali sono le posizioni dentro la maggioranza (M5s, Pd, Leu e gli ormai ex di Iv) e quali quelle del centrodestra (Lega, Fdi, Fi, Udc e Cambiamo), anche in riferimento all’ipotesi di un governo Conte ter.