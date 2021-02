Questa mattina le forze politiche che sostenevano la maggioranza si troveranno faccia a faccia per un confronto programmatico. L’obiettivo è quello di mettere per iscritto gli obiettivi e le priorità che si vogliono realizzare in questi ultimi anni di legislatura. Ma cosa chiedono i diversi partiti? Cos’è cambiato rispetto a un mese fa, prima che scoppiasse la crisi di governo?