Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del momento delicato che sta attraversando Romelu Lukaku, in particolare dopo la rissa nel derby di Coppa Italia contro Zlatan Ibrahimovic: “Dobbiamo essere bravi e intelligenti a capire che nella vita si può sbagliare. Ci sono dei momenti di alti e bassi ma per noi il belga è un calciatore importante”.