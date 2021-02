Cosa ha scoperto l’Oms a Wuhan sull’origine della pandemia di Covid-19

Cosa ha scoperto il team di esperti dell’Oms in missione in Cina alla ricerca delle origini della pandemia di Covid-19? Molte domande restano ancora senza risposta al termine delle analisi durate quattro settimane e partite da Wuhan, primo focolaio mondiale dell’epidemia di Coronavirus. Di certo, ha avuto origine animale, anche se non si sa quale, e non è fuoriuscito da alcun laboratorio. Ecco, in sintesi, le conclusioni a cui sono giunti gli esperti Dell’Organizzazione mondiale della Sanità.