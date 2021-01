Cosa racconta la maglietta di CasaPound del 22enne suprematista che voleva fare una strage di donne

Nella foto profilo su Facebook Alessandro Cavalleri, il 22enne suprematista di Savona arrestato per terrorismo, indossa una maglietta della band di CasaPound ZetaZeroAlfa. Un particolare che ci ricorda che i lupi solitari non esistono, ma che le idee radicali ed estremiste degli aspiranti stragisti circolano e crescono in un brodo di cultura che è quello delle organizzazioni della destra e dei gruppi neofascista.