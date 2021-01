Cosa sappiamo della variante giapponese del Covid-19, appena scoperta

Una nuova variante di coronavirus è stata scoperta a Tokyo in quattro persone provenienti dal Brasile, una delle quali è stata ricoverata dopo aver riportato problemi respiratori acuti. Takaji Wakita, direttore sanitario del National Institute of Infectious Diseases, ha spiegato che la “mutazione giapponese” presenta delle differenze sostanziali con quelle precedentemente scoperte, ma anche somiglianze preoccupanti con il ceppo inglese e quello sudafricano. Maggiori studi sono in corso.