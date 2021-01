Cosa sta succedendo al Liverpool, battuto ad Anfield Road dopo 68 partite

Il Liverpool ha perso in casa dopo 68 partite e a rompere questa striscia senza sconfitte ad Anfield Road ci ha pensato il Burnley di Dyche. Ora la vetta della Premier League è lontana sei punti ma a preoccupare di più e la impotenza offensiva di un attacco che pochi mesi fa era inarrestabile: sono 4 le gare dei campioni d’Inghilterra senza gol in campionato e ora Klopp cerca soluzioni per uscire da questo momento.