Cosa succede all’Inter: slitta il pagamento al Real Madrid della prima rata di Hakimi

La contrazione degli introiti per la pandemia, i mancati incassi dovuti anche al fallimento della qualificazione agli ottavi di Champions e le direttive giunte dalla Cina hanno portato l’attuale proprietà a ridurre i costi. Sul tavolo della famiglia Zhang anche la trattativa con il Fondo Bc Partners per la cessione di quote. Il club fornisce rassicurazioni sul futuro ma media sugli stipendi e chiede una proroga al Real per l’operazione Hakimi.