Cosa succederà oggi alla scadenza del mandato esplorativo di Fico: gli scenari possibili

Scade oggi il mandato esplorativo affidato a Roberto Fico dal Capo dello Stato. Ma le trattative tra le forze politiche di maggioranza sembrano ancora lontane da una conclusione. Che cosa succederà allora a fine giornata? Fico potrebbe chiedere altro tempo, affinché i partiti dell’area di governo mettano a punto gli ultimi dettagli del nuovo contratto: in questo caso salirebbe al Colle probabilmente domani. E se non si riuscisse a raggiungere una sintesi? Vediamo quali sono gli scenari alternativi in campo.