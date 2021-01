Covid 19, domani le attività di screening a Borgia

Confermata per la giornata di domani mercoledì la prima fase di screening con tampone antigienico da parte del Comune di Borgia. A partire dalle 15.00 verranno eseguiti in villa Pitaro i primi 350 tamponi per le persone Borgia centro che si sono prenotate entro le 14.00 di oggi. Per i cittadini di Roccelletta e Vallo verrà indicata una data a parte ed i tamponi verranno eseguiti a Roccelletta. Per i bambini che si sottoporranno al tampone il laboratorio ha messo a disposizione un infermiere pediatrico.