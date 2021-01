Covid, a Napoli città superati i 400 ricoverati come a novembre: 707 positivi e 27 morti in 3 giorni

A Napoli città risalgono i contagi da Covid19: 707 nuovi positivi e 27 morti in 3 giorni tra i cittadini residenti. Superato il picco di ricoverati di novembre: sono oltre 400. Questi i dati del bollettino del Comune di Napoli di oggi 11 gennaio 2021, di fonte Asl Napoli 1, che registrano in città 13.217 attuali positivi, di cui 404 ricoverati in ospedale (di questi, 32 sono in terapia intensiva) e 12.813 in isolamento a casa. I deceduti totali salgono a 938, 27 in più come detto rispetto al precedente bollettino di venerdì 8 gennaio. In totale, dall’inizio della pandemia a Napoli si contano 38.331 positivi e 24.176 guariti.