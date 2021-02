Contagi in aumento in tutti i comuni della Campania: a Scafati, dove il tasso di positività è il doppio della Campania e quattro volte quello nazionale, entra in vigore un mini-lockdown. Divieto anche di spostarsi all’interno del comune senza valido motivo. A Cetara, chiuse tutte le scuole, i negozi potranno aprire solo fino alle 14 da lunedì a venerdì, sabato “deroga” fino alle 18.