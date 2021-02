Covid a Torre del Greco, in quarantena 5 classi di scuole medie ed elementari

Altre cinque classi di scuole medie ed elementari sono state messe in quarantena in via precauzionale per il Covid19 all’Istituto Comprensivo Giovan Battista Angioletti di Torre del Greco. Nell’Istituto già la scorsa settimana alcuni alunni di quattro sezioni erano risultati positivi al Coronavirus. Sul sito della scuola, quindi, è stato pubblicato l’avviso della dirigente scolastica Rosaria La Priore indirizzato ai docenti e genitori degli alunni interessati per comunicare la disposizione sulla quarantena che durerà due settimane.