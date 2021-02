All’ospedale Policlinico Vanvitelli di Napoli proseguono le cure oculistiche per i pazienti diabetici: l’edema maculare diabetico, infatti, può essere la prima causa di cecità in questo tipo di pazienti. “Non si devono interrompere queste cure per paura del Covid” è il monito che arriva dalla Clinica Oculistica dell’ospedale.