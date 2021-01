Covid, Arcuri: “Alcuni vaccini potrebbero essere arrivati ai Paesi più ricchi, possibili asimmetrie”

Secondo il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri non è escluso che nella distribuzione dei vaccini anti Covid da parte delle aziende farmaceutiche possano esserci “asimmetrie”: “Fino a quando non c’è un mercato, ci sono tanti che producono una cosa e tanti che la consumano, possono esserci delle asimmetrie e molte cose che si producono non per forza vanno nei luoghi dove devono andare”.