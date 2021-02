Covid, boom di contagi a Castellammare: chiuse le scuole, stop ai negozi alle 18

A causa dei troppi contagi da Coronavirus che si sono registrati in città, il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha varato un’apposita ordinanza con la quale ha disposto, fino al 21 febbraio, la chiusura di tutte le scuole del territorio. Per limitare assembramenti, il sindaco ha disposto anche la chiusura di tutti i negozi – fatta eccezione per quelli di generi alimentari – alle 18.