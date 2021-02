Covid Campania, De Luca: “Assembramenti sul lungomare da brividi. Così torniamo zona rossa”

Il governatore Vincenzo De Luca durante la diretta del venerdì: “In Italia ormai i controlli sono diventati inesistenti. Le immagini viste in Campania e un po’ nel resto d’Italia, danno i brividi. Un rilassamento totale, la domenica mattina con migliaia di ragazzi sul lungomare in gran parte senza mascherina. In questa situazione inevitabile tornare in zona arancione e se non stiamo attenti anche in zona rossa”.