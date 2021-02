Gestione dell’emergenza Covid in Campania, realizzazione degli ospedali modulari e acquisto dei tamponi: la Procura di Napoli ha chiesto una proroga dei tempi d’indagine per gran parte delle figure apicali che in Regione si occupano della pandemia: Enrico Coscioni, Italo Giulivo, Roberta Santaniello, Antonio Limone, Luca Cascone.