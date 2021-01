Tre casi di variante inglese in Campania: a Sapri, nel Salernitano, la variante è stata identificata in tre persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. La scoperta da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in collaborazione con l’Università salernitana, attraverso il laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale di Eboli.