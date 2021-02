Covid Lombardia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 3.310 contagi e 38 morti, a Brescia 900 casi

Sono 3.310 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati purtroppo registrati altri 38 decessi, per un totale dall’inizio della pandemia di 28.184 morti. Aumentano i ricoveri in ospedale (più 27 per un totale di 3.946) e cala invece il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 406 (meno 2). Ecco il bollettino con i dati di oggi mercoledì 24 febbraio sui contagi Covid in Lombardia.