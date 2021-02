Covid Lombardia, il bollettino di oggi 7 febbraio: 1.515 casi e 58 morti, diminuiscono i ricoveri

In Lombardia sono stati segnalati 1.515 nuovi casi di Coronavirus e 58 morti, per un totale di 27.453 decessi ufficiali. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a oltre 473.192. Calano i ricoveri in ospedale (meno 73), aumenta anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 358 i pazienti ricoverati. Ecco il bollettino con i dati di oggi domenica 7 febbraio sui contagi Covid in Lombardia.