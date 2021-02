In Lombardia sono stati segnalati 3.019 nuovi casi di Coronavirus e 37 morti, per un totale di 28.008 decessi ufficiali dall’inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri in ospedale (meno 11 per un totale di 3.722), e aumenta il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 382 i pazienti ricoverati. Ecco il bollettino con i dati di oggi sabato 20 febbraio sui contagi Covid in Lombardia.