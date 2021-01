Morto a 68 anni Pietro Mascolo, il re del panuozzo di Gragnano. Era ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Cotugno di Napoli dopo aver contratto il Covid. Il figlio Fiorenzo: “Buon viaggio papà”, e ricorda come l’uomo da quando era deceduto l’altro figlio Ciro, tre anni fa, non fosse più lo stesso: “Ma non hai mai trascurato il tuo senso di padre e di nonno”.