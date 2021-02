È stata fissata per martedì 9 febbraio una nuova riunione della task force dell’Unità di Crisi regionale sulla pandemia di Coronavirus per monitorare i dati dei contagi nelle scuole della Campania. Non è escluso che, a fronte di un ulteriore aumento dei contagi, proprio martedì possa arrivare una nuova ordinanza del governatore De Luca, che potrebbe nuovamente chiudere le scuole.