Covid, tampone rapido gratis a Napoli: dove farlo e in quali giorni

Tamponi rapidi per il Covid gratis per tutti a Napoli grazie ad una iniziativa del Comune e dell’Ordine dei Farmacisti e Federfarma. Per 6 giorni, tra i mesi di gennaio e febbraio, sarà possibile effettuare i test antigenici, cosiddetti tamponi rapidi perché danno la risposta in 15 minuti circa, per rilevare la presenza del Coronavirus. Saranno allestiti dei camper per i tamponi in diversi quartieri della città. Necessaria la compilazione di un modulo.