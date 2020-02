Cristina Comencini: 10 cose che non sai sulla regista

Tra le più affermate personalità dedite alla regia in Italia, Cristina Comencini Ha negli anni consolidato la propria notorietà realizzando alcuni dei più apprezzati film del panorama nazionale, alcuni dei quali hanno anche oltrepassato i confini italiani raccogliendo consensi anche dalla critica estera.

Negli ultimi anni la Comencini ha continuato a realizzare film di rilievo all’interno della cinematografia italiana, collaborando con celebri attori e portando sul grande schermo storie originali e coraggiose.

Ecco 10 cose che non sai di Cristina Comencini.

Cristina Comencini: i suoi film

1. Ha diretto lungometraggi particolarmente apprezzati. La Comencini esordisce alla regia nel 1988 con il film Zoo, a cui poi seguiranno I divertimenti della vita privata (1990), La fine è nota (1993), Va’ dove ti porta il cuore (1996), Matrimoni (1998), Liberate i pesci! (2000) e Il più bel giorno della mia vita (2002). Nel 2005 conquista un particolare prestigio con il film La bestia nel cuore, con protagonista l’attrice Giovanna Mezzogiorno, che arriva ad ottenere importanti riconoscimenti. In seguito realizzerà i film Bianco e nero (2008), Quando la notte (2011), Latin Lover (2015), Qualcosa di nuovo (2016), Sex Story (2018) e Tornare (2019).

2. È anche sceneggiatrice. Oltre ad aver scritto le sceneggiature dei propri film, la Comencini ha ricoperto tale ruolo anche per opere altrui. In particolare ha incominciato la propria carriera collaborando alla scrittura delle serie Cuore (1984) e La storia (1986), per poi dedicarsi ai film Buon Natale… buon anno (1989), Due partite (2009) e La donna della mia vita (2010). Nel 2017 è invece autrice della miniserie Di padre in figlia.

Cristina Comencini: chi è suo marito

3. È sposata con un produttore. Dal 2001 la Comencini è sposata con il produttore Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, il quale durante gli anni si è occupato degli aspetti produttivi dei film della regista. La coppia ha inoltre avuto una figlia, e ha negli anni mantenuto un profilo di vita riservato, evitando che venissero diffuse notizie su di loro che non riguardassero l’ambito lavorativo.

Cristina Comencini e Calenda

4. Ha un figlio politico. Nel 1973, all’età di soli 17 anni, la Comencini dà alla luce Carlo Calenda, noto per essere un politico ed ex ministro italiano, avuto con l’economista Fabio Calenda, poi divenuto suo marito. Pur se in seguito i due divorzieranno, manterranno un buon rapporto, mostrandosi insieme durante alcuni eventi di lavoro.

5. Suo figli ha recitato in una serie da lei scritta. All’età di dieci anni Carlo Calenda prende parte alla serie Cuore, sceneggiata dalla madre e diretta dal nonno Luigi Comencini. Qui ricopre il ruolo dello scolaro protagonista, Enrico Bottini. Successivamente però Calenda decide di non proseguire la carriera d’attore, preferendo il mondo della politica.

Cristina Comencini dirige La bestia nel cuore

6. È basato su un suo romanzo. Nel 2005 la Comencini realizza il suo più grande successo, La bestia nel cuore. Questo è la trasposizione dell’omonimo romanzo scritto dalla Comencini, dove si narra la storia di Sabina, la cui vita normale viene sconvolta da una serie di avvenimenti, che trovano radici nella sua infanzia.

7. È stato nominato all’Oscar. Il film viene scelto come rappresentante dell’Italia per la categoria “miglior film straniero” dei prestigiosi premi Oscar. La pellicola della Comencini ottiene un buon riscontro critico, arrivando a rientrare nella cinquina finale dei nominati. Non vincerà il premio, ma viene ricordato per essere l’unico caso di film italiano, insieme a La grande bellezza, ad ottenere questo riconoscimento dal 2000 ad oggi.

Cristina Comencini: Tornare

8. È il suo nuovo film. Nel 2019 la Comencini presenta alla Festa del Cinema di Roma il suo nuovo film da regista, intitolato Tornare, e basata sulla storia di Alice, giornalista quarantenne che, tornata a Napoli per i funerali del padre, si trova a ricordare la propria infanzia e il percorso che l’ha portata ad essere quella che è oggi.

Cristina Comencini: i suoi libri

9. Ha scritto diversi romanzi. Parallelamente alla sua professione di regista, la Comencini si afferma anche come scrittrice, pubblicando romanzi come La bestia nel cuore (2004), Due partite (2006), Quando la notte (2009), Lucy (2013), Voi non la conoscete (2014) e Essere vivi (2016). Alcuni di questi sono in seguito stati trasposti al cinema.

Cristina Comencini: l’età della regista

10. Cristina Comencini nasce a Roma, Italia, l’8 maggio 1956, ed è figlia di Luigi Comencini, tra i più noti registi della commedia all’italiana.

