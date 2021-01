Crotonese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

Nella giornata di ieri, in Crotone, personale della Squadra Mobile ha notificato, nei confronti di BEVILACQUA Leonardo, crotonese classe ‘77, un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il reato contestato è la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto una signora consegnava al personale in servizio in Questura, un borsello di colore nero, con all’interno un involucro di cellophane bianco contenente 41,35 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, oltre ad un bilancino di colore nero, che aveva rinvenuto.

Dall’attività di indagine svolta si risaliva al Bevilacqua quale detentore della sostanza stupefacente rinvenuta nel borsello. Si è appurato, inoltre, che lo stesso aveva avviato una attività di spaccio presso la propria abitazione, all’interno della quale riceveva i clienti assuntori per preparare le dosi al momento, a seconda della richiesta.