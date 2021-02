Crotonese arrestato per spaccio

Nel pomeriggio del 12 febbraio u.s., nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore della Provincia di Crotone, dr. Massimo Gambino, volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto D.C.L., crotonese, classe 1998, perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, il personale delle “Volanti”, a seguito di investigazioni faceva irruzione nell’abitazione del soggetto per effettuare una perquisizione finalizzata alla ricerca di stupefacenti. Nel corso della predetta attività, all’interno della camera da letto, sono state rinvenute più buste contenenti canapa indiana e hashish dal peso lordo complessivo di 351,3 gr., nonché un bilancino di precisione e la somma di € 120,00, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nella mattinata odierna, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, al soggetto è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., presso questi Uffici.