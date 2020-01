Cuneo: per più di 2 milioni di lavoratori da zero ad almeno 80 euro

Secondo quanto emerge dai dati del Mef sul cuneo fiscale oltre 2,5 milioni di lavoratori che oggi non beneficiano di alcun bonus con il taglio del cuneo, previsto da luglio, potranno godere di una detrazione di almeno 80 euro mensili. Si tratta delle persone incluse nella classe di reddito 28.000-35.000 euro annui.

Coloro che si trovano nella fascia 26.600-28.000 potranno contare sul bonus pieno di 100 euro, partendo da zero.

Oltre la soglia dei 35 mila invece scatta un decalage fino a i 40.000 euro per 1 milione di persone.

Un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a 40mila euro, con un alleggerimento in busta paga che può arrivare per chi guadagni fino a 28mila euro fino a un massimo di 600 euro in sei mesi a partire da luglio. E’ quanto prevede il decreto legge che dovrebbe arrivare in Cdm questa sera. La bozza, che l’ANSA può anticipare, è composta da cinque articoli che disciplinano “in via sperimentale” la misura per i lavoratori dipendenti. Il costo stimato, dal primo luglio al 31 dicembre 2020, è di circa 2,9 miliardi.