Da Aifa e Iss nasce il Consorzio per il Coronavirus: “Dopo Covid-19 arriveranno altre pandemie”

Nasce in Italia il Consorzio nazionale per la genotipizzazione e fenotipizzazione del Coronavirus, presentato dal Ministero della Salute e che sarà coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco che ha proposto la creazione del network: “È ora di fare sinergia, non possiamo perdere quest’occasione, anche perché dal mondo animale arriveranno altre pandemie”.