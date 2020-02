Da Angelo Duro a Gigi D’Alessio, tanti appuntamenti in Calabria con la EmmeMusica

Angelo Duro, Gigi D’Alessio, Modà e il musical Notre Dame de Paris. Questi gli appuntamenti musicali della rassegna della Esse Emme Musica . L’agenzia è alle prese con il ricco calendario di eventi promossi in tutta la regione che si svolgeranno fino al 22 aprile. Poi una breve pausa e al via la programmazione estiva. Si comincia quindi il 28 febbraio al Teatro Cilea di Reggio Calabria con la comicità dell’attore e scrittore palermitano Angelo Duro che porta in tour il suo one man show dal titolo “Da vivo”. Quindi sarà il turno dell’opera dei record che ha contagiato milioni di spettatori in tutto il mondo, registrando ovunque un numero di presenze senza precedenti. Parliamo di Notre Dame de Paris, tratto dal romanzo di Victor Hugo con le celebri musiche di Riccardo Cocciante, che torna in Calabria , al PalaCalafiore di Reggio, con gran parte del cast originale degli esordi della versione italiana. Sul palco nei panni di Esmeralda ci sarà Elhaida Dani, Quasimodo sarà Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci sarà Frollo, Leonardo Di Minno Clopin, Matteo Setti tornerà nel ruolo di Gringoire, Graziano Galatone sarà Febo e Tania Tuccinardi Fiordaliso. Il 17 marzo, sempre al PalaCalafiore di Reggio Calabria sarà il turno dei Modà, la band capitanata da Kekko Silvestre che si esibirà con l’unica data nella regione del tour “Testa o croce”. Identica location per il concerto di Dario Brunori, il 5 aprile. A Reggio Calabria ci sarà l’attesa data calabrese del tour promozionale dell’ultimo album di Brunori Sas, “Cip”, uscito lo scorso gennaio. Sarà infine il PalaMilone di Crotone a ospitare il concerto di Gigi D’Alessio, il prossimo 22 aprile, unica tappa calabrese del “Noi due tour 2020 – A gentile richiesta”.

Angelo Duro, Gigi D’Alessio, Modà e il musical Notre Dame de Paris. Questi gli appuntamenti musicali della rassegna della Esse Emme Musica. L’agenzia è alle prese con il ricco calendario di eventi promossi in tutta la regione che si svolgeranno fino al 22 aprile. Poi una breve pausa e al via la programmazione estiva. Si comincia quindi il 28 febbraio al Teatro Cilea di Reggio Calabria con la comicità dell’attore e scrittore palermitano Angelo Duro che porta in tour il suo one man show dal titolo “Da vivo”. Quindi sarà il turno dell’opera dei record che ha contagiato milioni di spettatori in tutto il mondo, registrando ovunque un numero di presenze senza precedenti. Parliamo di Notre Dame de Paris, tratto dal romanzo di Victor Hugo con le celebri musiche di Riccardo Cocciante, che torna in Calabria, al PalaCalafiore di Reggio, con gran parte del cast originale degli esordi della versione italiana. Sul palco nei panni di Esmeralda ci sarà Elhaida Dani, Quasimodo sarà Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci sarà Frollo, Leonardo Di Minno Clopin, Matteo Setti tornerà nel ruolo di Gringoire, Graziano Galatone sarà Febo e Tania Tuccinardi Fiordaliso. Il 17 marzo, sempre al PalaCalafiore di Reggio Calabria sarà il turno dei Modà, la band capitanata da Kekko Silvestre che si esibirà con l’unica data nella regione del tour “Testa o croce”. Identica location per il concerto di Dario Brunori, il 5 aprile. A Reggio Calabria ci sarà l’attesa data calabrese del tour promozionale dell’ultimo album di Brunori Sas, “Cip”, uscito lo scorso gennaio. Sarà infine il PalaMilone di Crotone a ospitare il concerto di Gigi D’Alessio, il prossimo 22 aprile, unica tappa calabrese del “Noi due tour 2020 – A gentile richiesta”.