Da oggi, lunedì 1 marzo, la Lombardia è in zona arancione. A un mese esatto dall’inserimento in zona gialla il peggioramento della situazione epidemiologica ha determinato la necessità di ulteriori restrizioni per contrastare il Coronavirus: dal divieto di uscire dal proprio Comune al divieto di servizio ai tavoli in bar e ristoranti, ecco cosa cambia.