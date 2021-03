Da oggi 1 marzo cambiano i colori delle Regioni. Passano in fascia arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Liguria torna in zona gialla. La Sardegna invece è la prima Regione a colorarsi di bianco. In totale sono otto le Regioni in area gialla, nove in arancione e tre in rosso.