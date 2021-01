Da oggi, domenica 17 gennaio e fino al prossimo 31 gennaio la Lombardia torna in zona rossa. Cambiano le norme per i cittadini lombardi, che dovranno rispettare le ulteriori limitazioni previste dal Dpcm per quanto riguarda gli spostamenti, i negozi, i bar e i ristoranti e la scuola. Ecco tutte le nuove regole e i divieti.