Dall’Accoglienza all’Integrazione. Sabato 29 febbraio a Gioiosa Jonica il libro di Vitaliano Fulciniti

Dall’Accoglienza all’Integrazione. Sabato 29 febbraio a Gioiosa Jonica il libro di Vitaliano Fulciniti

Lente Locale

di Redazione

GIOIOSA JONICA- Sabato 29 febbraio, a partire dalle 16:30, presso il Salone delle feste di Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica, si terrà la presentazione del libro di Vitaliano Fulciniti “dall’accoglienza all’integrazione” ed. Rubettino. Interverranno il presidente del club per l’ UNESCO di Gioiosa Jonica, Nicodemo Vitetta; l’ assessore comunale alla cultura, Lidia Ritorto, e il presidente del Lions Club Mediterraneo di Catanzaro, Giuseppe Veraldi. Discuteranno con l’autore Bruna Filippone, poetessa e scrittrice, e Rosarina Madia, presidente del Capitolo Pallade, ord. Stella d’Oriente Catanzaro. Modera il giornalista Pasquale Muià.

Ospite della serata il maestro Rafael, noto pittore catanzarese quale si esibirà nella realizzazione estemporanea di un dipinto sul tema trattato, Indossando il mantello tipico medievale Rafael, nome d’arte di Luigi Raffaele, rievocherà Mattia Preti dando vita a un momento molto suggestivo.

BIOGRAFIA DI VITALIANO FULCINITI

Vitaliano Fulciniti, laureato in Consulenza e Controllo Aziendale, dopo aver svolto servizio nella Guardia di Finanza, ha operato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato Amministratore Giudiziario, sia per conto del Tribunale di Catanzaro che per l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e, per ultimo, è stato indicato quale direttore del Regional Hub Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto (KR).

Dall’Accoglienza all’Integrazione. Sabato 29 febbraio a Gioiosa Jonica il libro di Vitaliano Fulciniti

Lente Locale