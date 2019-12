Dane DeHaan: 10 cose che non sai sull’attore

Divenuto celebre per il suo sguardo penetrante, l’attore Dane DeHaan ha negli anni dato prova di grande versatilità partecipando a film di diverso genere e ricoprendo ruoli in grado di portare alla luce le sue qualità. In breve DeHaan si è affermato come uno dei migliori interpreti della sua generazione, favorito anche dalla sua aria da bello e dannato che lo rende erede di alcuni celebri attori di tale categoria.

Ecco 10 cose che non sai su Dane DeHaan.

Dane DeHaan: i suoi film

1. È divenuto celebre con il suo esordio. L’attore debutta al cinema nel 2012 con il film Chronicle, dove ricopre il ruolo del protagonista. Grazie a questa parte, l’attore diventa in breve tempo una star. Negli anni successivi prende così parte a celebri film come Lawless (2012), Lincoln (2012), Come un tuono (2012), Giovani ribelli – Kill Your Darlings (2013), Metallica 3D Through the Never (2013), Devil’s Knot (2013), The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014), Life After Beth (2014), Life (2015), Knight of Cups (2015), La cura del benessere (2016), La ragazza dei tulipani (2017), Valerian e la città dei mille pianeti (2017) e The Kid (2019).

2. Ha recitato anche in televisione. L’attore ottiene una prima popolarità, all’inizio della sua carriera, recitando nella serie In Treatment (2010). Successivamente compare in alcuni episodi della serie True Blood (2011), per poi tornare in televisione con un ruolo di rilievo nella serie ZeroZeroZero (2019) e recitando in La storia di Lisey (2020).

Dane DeHaan è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 728 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o della sua famiglia. Non mancano inoltre foto tratte dal dietro le quinte dei set a cui prende parte, come anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Dane DeHaan: la vita privata

4. È sposato. Dal 2012 l’attore è sposato con l’attrice americana Anna Wood, conosciuta anni prima e con la quale ha anche recitato nel film Chronicle. I due hanno in seguito avuto una figlia, nata nell’aprile del 2017.

Dane DeHaan e Leonardo DiCaprio

5. Ha una forte somiglianza con il celebre attore. Sin dal suo esordio sul grande schermo, in molti hanno notato la somiglianza dell’attore con Leonardo DiCaprio. DeHaan è stato così indicato come l’erede del celebre premio Oscar, e c’è anche chi ha riscontrato alcune somiglianze tra alcuni film da loro interpretati.

Dane DeHaan in Chronicle

6. Ha vissuto con i suoi colleghi. Per dar vita alla sintonia tra i tre personaggi principali, DeHaan ha vissuto per due settimane a stretto contatto con gli attori Michael B. Jordan e Alex Russell, protagonisti con lui del film Chronicle.

Dane DeHaan in Spider-Man

7. Ha interpretato un personaggio chiave. In The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, l’attore ricopre il ruolo di Harry Osborn, che diventerà poi il temibile Green Goblin, acerrimo nemico di Spider-Man.

8. Ha ruoli in comune con James Franco. DeHaan è il secondo attore ad interpretare il ruolo di Harry Osborn. Il primo fu James Franco. Casualmente, entrambi gli attori hanno interpretato James Dean in due distinti film sul leggendario interprete.

Dane DeHaan in ZeroZeroZero

9. È tra i protagonisti della serie. L’attore ricopre il ruolo di Chris Lynwood nella serie ZeroZeroZero, ideata da Stefano Sollima e basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano. La serie sarà trasmessa in Italia a partire dal 14 febbraio 2020.

Dane DeHaan età e altezza

10. Dane DeHaan è nato ad Allentown, in Pennsylvania, Stati Uniti, il 6 febbraio 1986. L’attore è alto complessivamente 173 centimetri.

