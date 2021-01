Danilo gol e assist: la sorpresa più grande di questa Juventus

Un gol e un assist e l’ennesima ottima prestazione contro il Sassuolo confermano che Danilo è l’uomo in più della Juventus nella nuova era griffata Andrea Pirlo. Applicazione e sacrificio in fase difensiva senza rinunciare ad una costante spinta offensiva, nonché la sua importanza in fase di uscita e costruzione dal basso, collocano il terzino brasiliano tra i calciatori ‘intoccabili’ negli schemi del nuovo allenatore bianconero.