DATI UFFICIALI La Locride torna in consiglio regionale. Eletto Giacomo Crinò (Cdl)

su LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Presentato il progetto di “Crescere in Calabria”

Commenti disabilitati su LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Presentato il progetto di “Crescere in Calabria”

Commenti disabilitati su LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Presentato il progetto di “Crescere in Calabria”