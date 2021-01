Dayane Mello contro il GF Vip: “Favoritismi, inizio a fare la malata mentale come Tommaso Zorzi”

Dayane Mello intercettata dai fan del Grande Fratello Vip durante una serata trascorsa a lavare i piatti insieme ad altre concorrenti. Ed è davanti al lavello che la modella si lascia scappare il malessere che ha dentro: “Sono inca***ta, mettono la musica per far felice chi ha crisi d’ansia e i suoi problemi mentali mentre noi siamo qua come dei rinco***oniti”, riferendosi a Tommaso Zorzi, che non è stato bene nel corso dell’ultima festa a tema.