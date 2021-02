Gaffe di Dayane Mello nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip. Alla modella viene mostrato il video in cui, qualche mese fa, commentava la bisessualità insieme a Giacomo Urtis. “Non capisco quelli che si innamorano prima di donne e poi di uomini”, aveva detto. In diretta, lei resta senza parole e ride imbarazzata: “Non so che cosa dire”.